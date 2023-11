André Wüstner sieht Deutschland schlecht gerüstet. Um mehr Soldaten zu gewinnen, rüttelt er am Werbeverbot in Schulen - und bringt auch die Wehrpflicht wieder ins Gespräch.

Von Georg Ismar, Berlin

Das Thema steht zwar oben auf der Tagesordnung, wird aber nur eine Nebenrolle spielen. Als Tagesordnungspunkt 2 ist "Israel - aktuelle Lage" und "Ukraine/Russland - aktuelle Lage" bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Montag geplant. Einige Tage zuvor sitzt André Wüstner im sechsten Stock eines Gebäudes an der Stresemannstraße in Berlin, draußen hält der Herbst mit grauem Himmel und Regen Einzug. Seit zehn Jahren ist der Oberst des Heeres Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, aber so besorgt war er selten.