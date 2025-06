Verteidigungsminister Boris Pistorius will eine Wehrpflicht bereits im geplanten Wehrdienstgesetz mit verankern. Sein Gesetz solle bereits Regelungen enthalten, die dann griffen, wenn zu wenige Freiwillige Wehrdienst leisteten, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD. Man könne bei einem Fehlen von Freiwilligen nicht erst in ein neues Gesetzgebungsverfahren einsteigen: „Dafür haben wir keine Zeit, aber für einen solchen Mechanismus, der schon angelegt ist, das ist dann kein Problem.“ Es sei möglich, dass dies bereits in dieser Wahlperiode geschehen. Das Gesetz solle noch vor der Sommerpause in der Bundesregierung beraten und danach beschlossen werden. Pistorius will zunächst die Bundeswehr attraktiver für Freiwillige machen und den Jahrgang der 18-Jährigen anschreiben. Männer müssen antworten, Frauen können.