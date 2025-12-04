Zum Hauptinhalt springen

WehrdienstDie Bundeswehr blickt neidisch nach Norden

Lesezeit: 4 Min.

„Etwas für die Gemeinschaft tun“: norwegische Soldaten in Kirkenes. In Norwegen gibt es einen einjährigen Dienst in der Armee.
„Etwas für die Gemeinschaft tun“: norwegische Soldaten in Kirkenes. In Norwegen gibt es einen einjährigen Dienst in der Armee. (Foto: Heiko Junge/Imago)

Am Freitag will der Bundestag das Wehrdienstgesetz beschließen. Viele bezweifeln, dass es ohne Pflicht klappen kann – und sehen in skandinavischen Modellen ein Vorbild.

Von Georg Ismar und Alex Rühle, Stavanger/Stockholm

Mannskapsrom steht auf der Tür, ein Schild daneben informiert, dass in diesem „Mannschaftsraum“ die Soldatinnen Maria, Josephine und Madeleine sowie die Soldaten Jacob, Oliver und Oliver Pearce auf ein und derselben Stube untergebracht sind. Es ist nordisch gemütlich, Birkenholzwände. Das Badezimmer, das sich Männer und Frauen ebenso teilen, hat zwei Duschen.

Zur SZ-Startseite

Demokratie
:Mitregieren durch Duldung: Wie Schwedens Rechte die Politik prägen

Die Regierungskoalition in Stockholm muss auf die Wünsche der Schwedendemokraten hören – das zeigt die Migrations- und Sicherheitspolitik. Über eine politische Konstruktion, die nur einer Partei nützt.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite