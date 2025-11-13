Union und SPD einigen sich auf eine Pflicht zur Musterung, eine Verpflichtung zum Wehrdienst wird es zunächst nicht geben. Der Verteidigungsminister will die Bundeswehr für junge Leute attraktiver machen.

Boris Pistorius (SPD) ist am Ende sehr zufrieden, hat aber noch einen Wunsch, immerhin sei ja bald Weihnachten. Dass das Land nicht so viel darüber rede, was passiert, wenn sich weniger Freiwillige als Soldaten melden als erhofft – über ein dann mögliches Losverfahren. Lieber will er im Hier und Jetzt daran arbeiten, dass der neue Wehrdienst ein Erfolg wird. „Vielleicht sollten wir uns alle gemeinsam darauf fokussieren und deutlich machen, wie attraktiv, notwendig und sinnvoll der Dienst bei der Bundeswehr ist“, sagt der Verteidigungsminister.