Die Bundeswehr versucht gerade einiges, auch finanziell, um dem neuen Wehrdienst zum Erfolg zu verhelfen, also um mehr Soldaten und Reservisten zu bekommen. So startet im Juli eine Youtube-Serie mit dem Titel „Generation Wehrdienst“, in der junge Männer und Frauen über ihre Erfahrungen in der neuen Grundausbildung berichten, sie werden begleitet von der Einkleidung über das Gelöbnis bis zur Gefechtsausbildung und dem Biwak.