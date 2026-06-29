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BundeswehrVerweigern oder verteidigen?

Lesezeit: 3 Min.

„Generation Wehrdienst“ – unter dieser Überschrift wirbt die Bundeswehr um Personal. Hier eine Rekrutin bei Schießübungen.
„Generation Wehrdienst“ – unter dieser Überschrift wirbt die Bundeswehr um Personal. Hier eine Rekrutin bei Schießübungen. Lorenz Mehrlich

Frühere „Zivis“ widerrufen ihre Kriegsdienstverweigerung  – wegen der neuen Risiken für Deutschlands Sicherheit. Zugleich steigt die Zahl neuer Verweigerungen auf den Höchststand seit 2011.

Von Georg Ismar, Berlin

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Die Bundeswehr versucht gerade einiges, auch finanziell, um dem neuen Wehrdienst zum Erfolg zu verhelfen, also um mehr Soldaten und Reservisten zu bekommen. So startet im Juli eine Youtube-Serie mit dem Titel „Generation Wehrdienst“, in der junge Männer und Frauen über ihre Erfahrungen in der neuen Grundausbildung berichten, sie werden begleitet von der Einkleidung über das Gelöbnis bis zur Gefechtsausbildung und dem Biwak.

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