Das neue Wehrdienstgesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Ab dann sollen alle jungen Männer und Frauen, die 18 Jahre alt werden, Post von der Bundeswehr bekommen. Das betrifft die Jahrgänge 2008 und jünger. Im Anschreiben sollen sie dazu aufgefordert werden, einen Fragebogen auszufüllen – für Frauen ist das freiwillig, für Männer verpflichtend. Darin wird zum Beispiel gefragt, ob man grundsätzlich Interesse am Wehrdienst hat, wie groß man ist, wie viel man wiegt, ob Erkrankungen vorliegen oder welchen Bildungsabschluss man hat.

Wird der Fragebogen nicht, zu spät oder wissentlich falsch ausgefüllt, droht eine Geldstrafe. Wie hoch sie ausfällt, kann das Verteidigungsministerium derzeit nicht sagen. Diejenigen, die im Fragebogen Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst äußern, werden von der Bundeswehr eingeladen, um die geistige, körperliche und charakterliche Eignung feststellen zu können. Ab Juli 2027 sollen dann alle Männer, unabhängig von ihrem geäußerten Interesse, verpflichtend gemustert werden.