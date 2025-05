Von Georg Ismar, Berlin

Boris Pistorius schaut sich suchend um, sieht Generäle in Uniform, Abgeordnete, Staatssekretäre, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Aber er sucht Henning Otte, der hinten im Saal steht, ganz am Rand. Als er ihn schließlich erblickt, sagt der Verteidigungsminister: „Henning, das sind große Fußstapfen, aber ich will dir keine Angst machen.“ Otte ruft zurück: „Machst du aber.“