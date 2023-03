Von Mike Szymanski, Frankenberg

Wenn die "Dackelgarage" ausrangiert wird, dann weiß der Soldat, dass für ihn die neue Zeit anbricht. Die Dackelgarage, das ist ein Hauch von einem Unterschlupf, eine Zeltbahn, über zwei Stangen gespannt, zu einer Seite offen. Wer zur Bundeswehr geht, will es nicht unbedingt gemütlich haben. Aber die "Dackelgarage", die haben viele Soldaten dann doch als Zumutung empfunden.

Nun drückt Major P., Dreitagebart, entschlossener Blick, den Rücken durch, denn die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), ist zu Besuch in der Wettiner Kaserne in Frankenberg. Der Offizier soll der 54-Jährigen vorstellen, wie die Zukunft bei der "beweglichen Unterbringung im Einsatz" aussieht, den Zelten also. Es gibt jetzt Stoffröhren, die sich zu Zeltgruppen verbinden lassen, und Campingmöbel dazu. Alles in Bundeswehrgrün. Da hellt sich das Gesicht von Eva Högl auf. Ob die Soldaten denn zufrieden damit seien, möchte sie wissen. "Sehr", antwortet einer. Und Högl sagt: "Wir müssen mehr über das reden, was vorangeht."

Ihre Leitfrage: Wie geht es der Bundeswehr?

Ein Jahr Zeitenwende-Politik liegt hinter der Bundeswehr. Solange ist es her, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine den Bürgern eine moderne, leistungsfähige Armee versprochen hat. 100 Milliarden Euro zusätzlich können dafür ausgegeben werden. Es ist auch Högls Aufgabe, darüber zu wachen, dass dieses Versprechen eingelöst wird.

Ihr Auftrag wurde im Grundgesetz formuliert: "Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle" wird eine Wehrbeauftragte oder ein Wehrbeauftragter berufen. Högl fungiert als "Anwältin" der Soldatinnen und Soldaten. Bei Truppenbesuchen wie diesem in Frankenberg bei der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" prüft Högl: Wie geht es der Bundeswehr?

Was sie sieht, hört, was Soldatinnen und Soldaten ihr melden, das fließt in ihren jährlichen Wehrbericht ein. An diesem Dienstag ist es wieder so weit, dann wird Högl ihren Bericht für 2022 vorstellen.

Der Ukraine-Krieg hat besondere Spitzenpolitiker ins Licht gerückt: die Verteidiger. Boris Pistorius (SPD), neuer Chef im Wehrressort, gilt als Schlüsselminister im Scholz-Kabinett. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) erfährt als Verteidigungsausschussvorsitzende an manchen Tagen mehr Aufmerksamkeit als viele Minister. Und die Wehrbeauftragten vor Högl konnten oft nur mahnen, dass die Bundeswehr nicht in der Lage sei, ihre Aufträge zu erfüllen. Sie aber ist dabei, wenn sich jetzt tatsächlich etwas ändert.

In Frankenberg, an diesem beinah frühlingshaften Tag im Februar, führt Brigadegeneral Alexander Krone, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Eva Högl an einer Reihe Wohncontainern vorbei. Dass sie hier stehen, ist eine zugleich gute und schlechte Nachricht. Denn in den Container heben seine Soldaten ihre neue Ausrüstung auf: Helme, Schutzwesten, Kampfanzüge. Das Verteidigungsministerium hat versprochen, bis 2025 für die Vollausstattung der aktiven Truppe mit persönlicher Ausrüstung zu sorgen. Nun trifft das erste Material ein, und die Soldaten wissen gar nicht, wohin damit.

Kommandeur Krone attestiert der Bundeswehr eine "unerträgliche Langsamkeit des Seins"

Die Bundeswehr hatte über Jahre Kasernen abgeben, Platz gemacht für eine Gesellschaft, die nicht mehr daran glaubte, noch eine Armee für die Bündnis- und Landesverteidigung zu brauchen. Nun lässt Krone Zäune auf Kasernenarealen verschieben, um von angrenzenden Truppenübungsplätzen Stellflächen abzuzweigen. Sein Verband wird beim Material bevorzugt behandelt. Er stellt derzeit den Kern der schnellen Nato-Eingreiftruppe, die binnen weniger Tage überall dorthin verlegt werden muss, wo das Bündnis diese "Speerspitze" braucht. Deshalb stehen auch zwei Dutzend nagelneue Geländewagen auf einer grünen Wiese. Die braucht Krone für den Stab der Brigade. Garagenplätze hat er nicht.

Kommandeur Krone sagt, jahrelang habe man es in der Bundeswehr mit der "unerträglichen Langsamkeit des Seins" zu tun gehabt. Vielleicht haben alle ein bisschen verlernt, schnell zu sein. Högl sagt, das höre sie gerade überall: Bei der Infrastruktur habe die Truppe Probleme mitzuwachsen. Sie will aber nicht meckern, wenn schon mal Material ankommt.

Högl inspiziert jetzt die neuen Kampfhelme direkt am Einsatzort - auf dem Kopf eines Soldaten. Sie interessiert sich auch für die kleinen Dinge: Ob die Kampfanzüge zufriedenstellen? "Größtenteils", sagt ein hochgewachsener Soldat, der vor ihr steht. Erst auf Nachfrage räumt er ein, dass es keine Tasche speziell fürs Funkgerät gibt. Högls Leute notieren das. Gut möglich, dass es in ihren Bericht für 2023 einfließt.

In diesen Wochen hat die Wehrbeauftragte besonders die Soldaten im Blick, die durch den Ukraine-Krieg unmittelbar gefordert sind. Das gilt neben Frankenberg etwa auch für Verbände, die aus ihren Beständen Leopard-2-Kampfpanzer abgeben, welche dann für die eigene Ausbildung fehlen. Vor dem Krieg hatte Högl in Litauen von deutschen Soldaten die Klage gehört, niemand interessiere sich dafür, was sie an der Nato-Ostflanke machten. Das sei nicht mehr der Fall. "Plötzlich steht die Bundeswehr nach Jahren des freundlichen Desinteresses im Fokus", sagt sie. "Das tut der Truppe gut." Aber Anerkennung reiche nicht.

Mit der Ankündigung, die Bundeswehr mit 100 Milliarden zu modernisieren, hat die Ampelregierung unter Soldaten große Erwartungen geweckt. Aber auf das Großgerät, auf neue Kampfpanzer, Minenjagdboote und Jets werden sie teils noch Jahre warten müssen. Christine Lambrecht (SPD), die im Januar wegen Kritik an ihrer Amtsführung zurückgetretene Verteidigungsministerin, hatte es versäumt, die Zeitenwende für die Bundeswehr mit Leben zu erfüllen. Nicht einmal das an die Ukraine abgegebene Gerät wurde in ihrer Zeit nachbestellt.

So steht die Bundeswehr ein Jahr nach Kriegsbeginn schwächer da als zuvor. Högl hatte früh davor gewarnt, Zeit zu verlieren. Den Soldaten in Frankenberg sagt sie: "Die Zeitenwende muss 2023 und 2024 richtig ins Laufen kommen."

Högl ist erst die zweite Frau in diesem Amt

Nach Lambrechts' Scheitern zählte Högl selbst zu jenen, die für eine Nachfolge gehandelt wurden. Seit Mai 2020, fast drei Jahren, befasst sie sich als Wehrbeauftragte mit Fragen der Auslandseinsätze, Ausrüstung, Ausbildung und Arbeitszeit, mit der Vereinbarkeit von Familie und Dienst, mit Zulagen und Rente. Ihre Partei, die SPD, hat wenig Personal mit einer solchen Expertise. Weil Scholz die paritätische Besetzung des Kabinetts versprochen hatte, tippten viele Beobachter auf Högl als nächste Verteidigungsministerin: Auf Frau folgt Frau. Und in der Truppe wird sie gemocht.

Aber es kam anders. Wer mit ihr in dieser Zeit sprach, spürte kein Interesse bei ihr, ins Kabinett zu wechseln. Auch die Offiziere in Frankenberg fragen, warum sie nicht Ministerin geworden sei. Sie sagt, sie verstehe ihr Amt nicht als "Sprungbrett" für weitere Karriereschritte.

Högl, 1969 geboren in Osnabrück, kam 2009 in den Bundestag. Die Juristin stieg zur profilierten Rechts- und Innenpolitikerin der SPD auf, wurde Fraktionsvize, geschätzt für Kompetenz und Fleiß. Größere Aufmerksamkeit erlangte sie als SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss zur rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU. Früher wurde sie mehrmals als mögliche Bundesministerin gehandelt, etwa für das Justizressort. Doch ihr standen vor allem Proporzgründe im Weg.

Högls Kenntnisse rechtsextremistischer Strukturen bewogen SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, sie 2020 als neue Wehrbeauftragte vorzuschlagen. Die Bundeswehr, vor allem der Spezialkräfteverband KSK, hatte mit extremistischen Vorfällen zu kämpfen. Mit ihr sollte auch zum zweiten Mal in der Geschichte des Amtes eine Frau die parlamentarische Kontrolle der Bundeswehr begleiten, fand Mützenich. Von 1995 bis 2000 hatte Claire Marienfeld (CDU) diese Aufgabe ausgefüllt.

Es macht den Eindruck, als habe sich Högl mit der Berufung zur Wehrbeauftragten selbst aus dem Ringen um die Macht herausgenommen. Sie möchte bleiben, was sie ist, sagt sie auch heute. Bis 2025 ist Högl gewählt. Als Wehrbeauftragte soll sie überparteilich agieren und einzig die Belange der Truppe im Blick behalten.

"Und täglich grüßt das Murmeltier", hieß es mal über ihren Vorgänger Bartels

"Der oder die Wehrbeauftragte ist nie in einer mächtigen Position. Die Person kann nur Mahnungen aussprechen. Ob diese von der Politik und von der Öffentlichkeit ernstgenommen werden, liegt an der Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen", sagt Hellmut Königshaus (FDP) der Süddeutschen Zeitung. Königshaus war von 2010 bis 2015 Wehrbeauftragter, begleitete den Weg hin zu einer Einsatzarmee, musste für das Material kämpfen, dass die Truppe im Ausland brauchte. Högl dagegen treibt um, dass die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung in der Lage sein muss. "Die Grundhaltung war: Wir sind von Freunden umgeben. Das hat sich als falsch herausgestellt", sagt Königshaus.

Högls direkter Vorgänger, Hans-Peter Bartels (SPD), hatte Jahr für Jahr auf die Defizite hingewiesen, ohne dass sich signifikant etwas verbesserte. "Und täglich grüßt das Murmeltier", hieß es einmal in einem Zeitungsbericht über ihn. Heute sagt Bartels: "Mit der sicherheitspolitischen Zeitenwende ist es unausweichlich geworden, dass sich etwas verändert." Es sei Aufgabe der Wehrbeauftragten, "diesen Prozess zu begleiten, auf Reformen zu drängen und auf Defizite hinzuweisen". Die Probleme, die Ursachen - das sei alles bekannt.

Högl hatte einen schweren Start, weil sie kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie anfing. Die Truppe im Ausland konnte sie im ersten Jahr gar nicht besuchen. Den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, der 2021 in einem Debakel endete, konnte sie nur aus der Ferne beobachten. Dafür bekam sie mit, wie die Truppe in der Corona-Hilfe in Deutschland an ihre Grenzen geriet - und mahnte, dass Amtshilfe nicht das Kerngeschäft der Bundeswehr sei. Seit dem Ukraine-Krieg scheint immerhin wieder klar zu sein, was der tatsächliche Auftrag der Bundeswehr ist.

In Frankenberg verabschiedet sie sich mit den Worten "Danke für ihren Dienst" von den Soldaten.