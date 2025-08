Deutschland liefert nun doch weitere „Patriots“ an die Ukraine

Deutschland gibt zwei weitere „Patriot“-Systeme aus eigenen Beständen an die Ukraine – und kauft sich dafür neue in den USA. Ein Geschäft nach dem Geschmack von Donald Trump.

Von Georg Ismar, Berlin

Es ist ein Schritt, der in der Bundeswehr nicht unumstritten ist. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte letztens selbst noch, weitere Patriot-Systeme könne Deutschland wegen der fragilen Situation in Europa und der Spannungen mit Russland nicht abgeben. Sechs Systeme, mit denen sich der Luftraum über einen größeren Radius verteidigen lässt, sind derzeit nur noch im Einsatz. Aber da anderen Nato-Partner zögern, wird Deutschland zwei weitere an die Ukraine abgeben.