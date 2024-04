Bundeswehr:Auch Deutschland soll einen Veteranentag bekommen

Von Markus Balser, Berlin

Was in angelsächsischen Ländern längst üblich ist, soll künftig auch in Deutschland zelebriert werden: Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU haben sich darauf verständigt, bereits vom kommenden Jahr an und jeweils am 15. Juni einen jährlichen Veteranentag einzuführen. So geht es aus einem gemeinsamen Antrag hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Schon am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung des Parlaments. Zuvor soll es eine Aussprache geben.