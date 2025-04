„Wir müssen alles machen, am besten jetzt“

Die transatlantischen Beziehungen werden immer unberechenbarer. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft legt den Finger in die Wunde der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik – und zeigt mögliche Lösungen auf.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Wenn man sich durch den Koalitionsvertrag von Union und SPD wühlt, muss man schon eine ganze Weile blättern, bis man bei der Außen- und Verteidigungspolitik angekommen ist. Erst auf Seite 125 von insgesamt 144 fängt der Text an. Da steht, dass die Bundesrepublik die Verantwortung für die Gewährleistung der eigenen Sicherheit übernehmen muss, um auch in Zukunft Frieden in Freiheit und Sicherheit zu wahren. „Dabei leitet uns der Grundsatz: Wir wollen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen.“