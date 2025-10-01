Der Bundeskanzler sagt „ciao, ciao“, verlässt das Podium, und keine fünf Minuten später steigt im Park der Villa Borsig der Helikopter mit Friedrich Merz (CDU) auf. Es geht nach der Kabinettsklausur rastlos weiter, zum informellen EU-Gipfel nach Kopenhagen. Es hat sich wieder einiges zugespitzt, der Umgang mit den russischen Provokationen auf Nato-Gebiet muss diskutiert werden. Und auch, ob der Ukraine in der EU eingefrorene russische Vermögen in Höhe von bis zu 140 Milliarden Euro als Kredit gegeben werden sollen.