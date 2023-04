Der Reservistenverband sieht die Reserve der Bundeswehr in einem desolaten Zustand. "Sie ist eine Truppe, die noch weitgehend auf dem Papier existiert", sagte Verbandspräsident Patrick Sensburg der Stuttgarter Zeitung. "Eine funktionierende Reserve ist Teil einer wirksamen Abschreckung, derzeit vor allem gegenüber Russland", sagte er. Aktuell könne die Reserve dies nicht leisten, es fehle unter anderem an Ausrüstung. Sensburg fordert mehr Verbindlichkeit: Die Reservisten sollten verpflichtet sein, "mindestens alle zwei Jahre für 14 Tage zu üben". Für diese Zeit müssten sie aber auch vom Arbeitgeber freigestellt werden. Das Bundesverteidigungsministerium teilte jedoch am Freitag mit, weiterhin auf Freiwilligkeit setzen zu wollen.