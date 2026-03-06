Wie der Ernstfall aussieht? In der Halle „Alpha“ am Berliner Flughafen ist das spürbar. Eine kleine Zeltstadt haben Rettungsdienste und Bundeswehr hier aufgebaut. Draußen landen Jets, der Lärm von Hubschraubern liegt über der Halle. Durch die großen Tore rollen immer neue Fahrtragen mit Verletzten. „Medic Quadriga“ heißt die Übung, die an diesem Morgen ihren Lauf nimmt. Rund 1000 Soldaten und 250 zivile Rettungshelfer simulieren am Rande Berlins den Nato-Ernstfall.