Wie der Ernstfall aussieht? In der Halle „Alpha“ am Berliner Flughafen ist das spürbar. Eine kleine Zeltstadt haben Rettungsdienste und Bundeswehr hier aufgebaut. Draußen landen Jets, der Lärm von Hubschraubern liegt über der Halle. Durch die großen Tore rollen immer neue Fahrtragen mit Verletzten. „Medic Quadriga“ heißt die Übung, die an diesem Morgen ihren Lauf nimmt. Rund 1000 Soldaten und 250 zivile Rettungshelfer simulieren am Rande Berlins den Nato-Ernstfall.
BundeswehrWenn 30 000 Verwundete nach Deutschland kommen
Verletzte in Zelten, Transport per Luftbrücke: Mit beispiellosem Aufwand üben Bundeswehr und Rettungskräfte den Kriegsfall an der Nato-Ostflanke. „Medic Quadriga“ zeigt, wie ernst die Politik die Gefahr einer Eskalation in Europa nimmt.
Von Markus Balser, Berlin
