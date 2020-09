Von Mike Szymanski, Berlin

Die Bundeswehr muss bei einem ihrer zentralen Rüstungsvorhaben einen schweren Rückschlag hinnehmen und nun deutlich länger auf neue, schwere Transporthubschrauber warten. Quasi auf den letzten Metern ist das Vergabeverfahren für Nachfolger der altersschwachen CH-53 Transporthubschrauber gescheitert. Am Dienstag teilte das Verteidigungsministerium mit, dass "eine Realisierung des Projektes im geplanten Finanzrahmen bei gleichzeitiger Erfüllung aller Forderungen unwahrscheinlich" sei; die vorliegenden Angebote zweier US-Hersteller seien "als unwirtschaftlich" bewertet worden. Dabei hätte im nächsten Jahr der Vertrag unterzeichnet werden sollen. Neue Maschinen sollten von 2024 an geliefert werden.

Nach SZ-Informationen macht ein Passus bei der Bewilligung des Geldes das Geschäft so teuer

Nun muss das Beschaffungsverfahren neu aufgesetzt werden, wodurch eine jahrelange Verzögerung droht. Die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller macht das CDU-geführte Verteidigungsministerium für das Scheitern verantwortlich, dies sei ein "inakzeptabler" Vorgang. Kaum etwas benötige die Bundeswehr dringender als die Transporthubschrauber, auch um den Einsatzverpflichtungen nachzukommen. Der Grünen-Politiker Tobias Lindner wirft Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor, "keinen Plan B" zu haben. Eine neue Ausschreibung alleine löse keine Probleme. Die derzeitigen Maschinen wurden von 1972 an bei der Bundeswehr eingeführt, heute besitzt sie etwa 70 solcher Hubschrauber.

In den vergangenen Monaten hatte eine Serie von Notlandungen wegen technischer Defekte deutlich gemacht, wie dringend die Maschinen ersetzt werden müssen. Bereits 2018 wurden im Haushalt 5,6 Milliarden Euro hinterlegt. Zur Auswahl stehen zwei Modelle: die CH-47 von Boeing und die CH53-K von Sikorsky, beides US-amerikanische Anbieter, die dabei waren, ihre Angebote zu präzisieren. Nun stellte sich heraus, dass die Anschaffung offenbar der Bundeswehr etwa doppelt so viel Geld kosten würde wie eingeplant.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung macht ein Passus bei der Bewilligung des Geldes das Geschäft so teuer. Damals wurde festgelegt, dass die "Wartung, Instandhaltung sowie die Anpass- und Weiterentwicklung der Hubschrauber (Gesamtsystem, insbesondere Hauptkomponenten) in Deutschland stattfinden" sollen. Außerdem soll die Bundeswehr zahlreiche Änderungswünsche am Modell geltend gemacht haben. Die US-Hersteller taten sich jeweils mit deutschen Firmen zusammen und ließen die Zusatzkosten offenbar ins Angebot einfließen.