Die Bundeswehr soll aktuellere Dienstuniformen erhalten – aber womöglich später als geplant. Das Verteidigungsministerium hat dazu einen Finanzierungsantrag an den Haushaltsausschuss des Bundestags gestellt. Dort gibt es Kritik. Der CDU-Haushaltsexperte Ingo Gädechens nannte es in der Bild am Sonntag eine „absurde Prioritätensetzung“. Nach Angaben der Zeitung geht es um 825 Millionen Euro; aktuell müssten davon noch 519 Millionen Euro beschlossen werden. Die SPD will das nun wohl zurückstellen, um 2025 etwa Munition und Fahrzeuge zu beschaffen. Ein Ministeriumssprecher sagte, das Uniformprojekt sei schon 2018 beschlossen worden.