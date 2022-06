Das Milliarden-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr kann anlaufen. Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat die dazu notwendige Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Damit dürfen unter Umgehung der Schuldenbremse Kredite von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden, um die Streitkräfte besser auszurüsten. Die Länder votierten mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Grundgesetzänderung. Sie ließen anschließend auch das Gesetz für die Einrichtung des Sondervermögens passieren, aus dem die Finanzierung erfolgen soll. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen enthielten sich, in allen Ländern ist die Linke an der Regierung beteiligt. Ebenso gebilligt wurde die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro, die Rentenerhöhung und der Bonus für Pflegekräfte.