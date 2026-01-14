Zum Hauptinhalt springen

Bundeswehr-Skandal„Wo ist eigentlich der Herr Minister?“

Lesezeit: 3 Min.

Mitglieder des Fallschirmjägerregiments 26 bei einem Tag der offenen Tür in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz im vergangenen Sommer.
Mitglieder des Fallschirmjägerregiments 26 bei einem Tag der offenen Tür in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz im vergangenen Sommer. (Foto: Björn Trotzki/IMAGO)

Der Bundestag befasst sich mit Extremismus und Sexismus bei den Fallschirmjägern. Ohne Boris Pistorius. 55 Soldaten werden beschuldigt – und viele Fragen sind nach der Anhörung noch offen.

Von Georg Ismar, Berlin

Die Sache ist so heikel, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, immer wieder nach unten blickt, Wort für Wort liest er von seinen weißen Karteikarten ab. „Wir akzeptieren in der Bundeswehr weder sexualisierte Gewalt oder Extremismus, noch Drogenmissbrauch oder Diskriminierung“, liest er vor Dutzenden Kameras vor, nach den Ausführungen drinnen hinter verschlossenen Türen im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Und er betont: „Soldaten, die so etwas dulden, können in unserer Bundeswehr nicht als Vorgesetzte eingesetzt werden, unsere Soldatinnen und Soldaten müssen sich in der Gemeinschaft der Einheit sicher fühlen.“

