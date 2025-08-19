Zum Hauptinhalt springen

UkraineSPD lehnt Bundeswehreinsatz ohne US-Beteiligung ab

Lesezeit: 3 Min.

Bundeswehrsoldaten der Brigade Litauen in Puma-Schützenpanzern nehmen an einer Übung teil.
Bundeswehrsoldaten der Brigade Litauen in Puma-Schützenpanzern nehmen an einer Übung teil. (Foto: Friedrich Bungert)

Müssten deutsche Soldaten einen Friedensschluss in der Ukraine absichern? Der Koalitionspartner SPD zieht für Kanzler Merz nach dem Gipfel bei Trump eine rote Linie ein. Und der US-Präsident sagt: Er schicke keine Soldaten in das Land.

Von Georg Ismar und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Der Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hat viele Fragen offengelassen – aber eines zeichnet sich immer deutlicher ab: Sollte es zu einem Waffenstillstand oder einem Friedensabkommen in der Ukraine kommen, werden die Europäer so starke Sicherheitsgarantien aufbieten müssen, dass Russland das Land nicht erneut angreift. Das führt zu der Frage, ob auch Bundeswehrsoldaten in größerer Zahl in einen riskanten Ukraine-Einsatz geschickt werden könnten.

Ukraine-Gipfel in Washington
:Die Choreografie der Europäer gelingt

Der US-Präsident empfängt Wolodimir Selenskij diesmal freundlich. Die zur Verstärkung angereisten Europäer zeigen sich zufrieden, erinnern allerdings daran, dass es ohne Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien keinen Frieden geben kann. Nun sollen sich bald Selenskij und Wladimir Putin treffen.

SZ PlusVon Peter Burghardt

