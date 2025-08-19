Müssten deutsche Soldaten einen Friedensschluss in der Ukraine absichern? Der Koalitionspartner SPD zieht für Kanzler Merz nach dem Gipfel bei Trump eine rote Linie ein. Und der US-Präsident sagt: Er schicke keine Soldaten in das Land.

Von Georg Ismar und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Der Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hat viele Fragen offengelassen – aber eines zeichnet sich immer deutlicher ab: Sollte es zu einem Waffenstillstand oder einem Friedensabkommen in der Ukraine kommen, werden die Europäer so starke Sicherheitsgarantien aufbieten müssen, dass Russland das Land nicht erneut angreift. Das führt zu der Frage, ob auch Bundeswehrsoldaten in größerer Zahl in einen riskanten Ukraine-Einsatz geschickt werden könnten.