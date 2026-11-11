Es sind Zahlen, auf die das Verteidigungsministerium seit Monaten nervös gewartet hatte. Jetzt haben sich einige Befürchtungen bewahrheitet: Am Dienstagabend wurden in kleiner Runde die ersten Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie präsentiert, die das Ausmaß sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr zeigen soll.
SoldatinnenStudie belegt hohe Zahl sexueller Übergriffe bei der Bundeswehr
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Viele Soldatinnen geben an, sie hätten Übergriffe erlebt – von Belästigungen bis zu sexueller Gewalt. Jetzt will das Verteidigungsministerium neue Schritte unternehmen. Dabei sind drastische Fälle schon lange bekannt.
Von Sina-Maria Schweikle und Lina Verschwele
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