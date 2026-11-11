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SoldatinnenStudie belegt hohe Zahl sexueller Übergriffe bei der Bundeswehr

Lesezeit: 5 Min.

Eine Soldatin der Bundeswehr. In einer Umfrage gaben nun neun Prozent der Soldatinnen an, sie hätten körperliche Übergriffe erlebten, zwei Prozent berichteten von sexueller Gewalt.
Eine Soldatin der Bundeswehr. In einer Umfrage gaben nun neun Prozent der Soldatinnen an, sie hätten körperliche Übergriffe erlebten, zwei Prozent berichteten von sexueller Gewalt.
Foto: Florian Gaertner/Imago

Viele Soldatinnen geben an, sie hätten Übergriffe erlebt – von Belästigungen bis zu sexueller Gewalt. Jetzt will das Verteidigungsministerium neue Schritte unternehmen. Dabei sind drastische Fälle schon lange bekannt.

Von Sina-Maria Schweikle und Lina Verschwele

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Es sind Zahlen, auf die das Verteidigungsministerium seit Monaten nervös gewartet hatte. Jetzt haben sich einige Befürchtungen bewahrheitet: Am Dienstagabend wurden in kleiner Runde die ersten Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie präsentiert, die das Ausmaß sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr zeigen soll.

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