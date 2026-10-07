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Sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr„Inakzeptable Vorgänge“

Lesezeit: 3 Min.

Etwa 25 000 Soldatinnen leisten bei der Bundeswehr Dienst (Symbolbild).
Etwa 25 000 Soldatinnen leisten bei der Bundeswehr Dienst (Symbolbild).
Juliane Sonntag/IMAGO

Die zunehmenden Berichte über sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr beschäftigen die Parlamentarier. Das Verteidigungsministerium arbeitet an einem Aktionsplan.

Von Amelie Rosée und Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Es sind Meldungen, die für die Bundeswehr alles andere als angenehm sind. Das Thema ist nicht neu, doch in jüngster Zeit gab es vermehrt Berichte über sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften. Deshalb wird laut Bundeswehr an Mechanismen gearbeitet, um Betroffene zu unterstützen: So soll etwa eine psychologische Beratungsstelle außerhalb der Streitkräfte errichtet werden. Das ist Teil eines Aktionsplans, an dem das Verteidigungsministerium aktuell arbeitet. Am Mittwoch wurde im Verteidigungsausschuss über das Thema diskutiert.

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