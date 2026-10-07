Es sind Meldungen, die für die Bundeswehr alles andere als angenehm sind. Das Thema ist nicht neu, doch in jüngster Zeit gab es vermehrt Berichte über sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften. Deshalb wird laut Bundeswehr an Mechanismen gearbeitet, um Betroffene zu unterstützen: So soll etwa eine psychologische Beratungsstelle außerhalb der Streitkräfte errichtet werden. Das ist Teil eines Aktionsplans, an dem das Verteidigungsministerium aktuell arbeitet. Am Mittwoch wurde im Verteidigungsausschuss über das Thema diskutiert.