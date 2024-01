Nachrichten im Überblick

EXKLUSIV CDU möchte Schülerinnen und Schüler besser an die Bundeswehr heranführen. Die Sichtbarkeit der Bundeswehr als Arbeitgeber müsse in Innenstädten, auf Jobportalen, in Universitäten und auch in Schulen erhöht werden, fordern zwei CDU-Verteidigungspolitikerinnen in einem Konzeptpapier. Jeder Schüler und jede Schülerin solle "einmal in seiner Schulzeit eine Kaserne von innen gesehen haben", heißt es darin. Grund für den Vorstoß: der dramatische Personalmangel bei der Truppe. Von der Zielgröße von 203 000 Soldatinnen und Soldaten, sei man "meilenweit entfernt". Zum Artikel (SZ Plus)