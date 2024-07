Ein knappes Jahr nach dem Militärputsch in Niger zieht Deutschland seine letzten Soldaten aus dem Land zurück. Wegen Unstimmigkeiten mit der Junta in dem westafrikanischen Land hat die Bundesregierung entschieden, den Lufttransportstützpunkt in Niamey zu schließen. Darüber wurden am Samstag die zuständigen Obleute im Bundestag informiert. Hintergrund sind gescheiterte Verhandlungen mit der nigrischen Seite über die Modalitäten der deutschen Präsenz.