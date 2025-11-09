Weil Deutschland Waffen benötigt, baut der Konzern Rheinmetall seine Rüstungsproduktion in Unterlüß in Niedersachsen aus. Die Steuereinnahmen sprudeln, noch mehr Arbeitsplätze entstehen. Trotzdem heißt die beliebteste Partei AfD. Eine Suche nach den Gründen.

In Unterlüß gibt es Sachen, die gibt es sonst nirgends. Das fängt schon direkt hinter dem gelben Ortseingangsschild an, wo neben der Straße, entlang des angrenzenden Waldes, gelbe Schnüre gespannt sind. Auf den rot-weißen Pfosten steht: „Sprengstoff – Lebensgefahr. Betreten verboten.“ Pilze suchen ist also keine allzu gute Idee.