Zum Hauptinhalt springen

AufrüstungWieso der größte Rheinmetall-Standort eine AfD-Hochburg ist

Lesezeit: 5 Min.

Eine Warnung in einem Waldstück bei Unterlüß, wo Rheinmetall im großen Stil Munition produziert.
Eine Warnung in einem Waldstück bei Unterlüß, wo Rheinmetall im großen Stil Munition produziert. (Foto: Georg Ismar)

Weil Deutschland Waffen benötigt, baut der Konzern Rheinmetall seine Rüstungsproduktion in Unterlüß in Niedersachsen aus. Die Steuereinnahmen sprudeln, noch mehr Arbeitsplätze entstehen. Trotzdem heißt die beliebteste Partei AfD. Eine Suche nach den Gründen.

Von Georg Ismar, Unterlüß

In Unterlüß gibt es Sachen, die gibt es sonst nirgends. Das fängt schon direkt hinter dem gelben Ortseingangsschild an, wo neben der Straße, entlang des angrenzenden Waldes, gelbe Schnüre gespannt sind. Auf den rot-weißen Pfosten steht: „Sprengstoff – Lebensgefahr. Betreten verboten.“ Pilze suchen ist also keine allzu gute Idee.

Zur SZ-Startseite

MeinungWehrdienst
:Umzingelt von Hedonisten

SZ PlusVon Peter Littger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite