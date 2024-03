Von Georg Ismar

Ingo Gerhartz ist keiner, der sich verkriecht, wenn es rau wird. Und so sitzt der Inspekteur der Luftwaffe in dieser Woche in Berlin auf dem Podium der niedersächsischen Landesvertretung, bei einem parlamentarischen Abend von Luftwaffe und Marine. Kein Wort zum Russland-Leak, stattdessen breitet er den Plan aus für die große Indo-Pazifik-Übung "Pacific Skies" im Sommer mit sieben Partnerstaaten - bei der Teilübung "Arctic Defender" in Alaska übernimmt Deutschland dabei die Führung.