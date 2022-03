Rüstungsprojekte:Erst Verspätung, dann Ärger

Mehr am Boden als in der Luft: Das Transportflugzeug vom Typ "A400M".

Von Claudia Henzler

Das große Kriegsgerät lässt erst mal auf sich warten, kostet dann mehr als geplant und funktioniert am Ende nicht wie gewünscht. So liefen gleich mehrere wichtige Rüstungsprojekte der Bundeswehr in den vergangenen Jahre ab. Ursachen dafür gibt es viele: Mal tauchen nachträglich Änderungswünsche auf, weil etwa bestellte Technik schon wieder veraltet ist oder neue Einsatzgebiete eine Extra-Ausrüstung erfordern. Mal ändern sich Richtlinien, oder es gibt einfach Produktionsprobleme. Und: Große Rüstungsvorhaben wie der Eurofighter, der A400M oder der Hubschrauber NH90 sind komplexe, multinationale Projekte, Reibungsverluste zwischen den beteiligten Regierungen und den Rüstungsunternehmen sind da keine Seltenheit.

Ganz oben auf der Liste der deutschen Beschaffungsmisserfolge steht der Euro Hawk: Aus den Plänen für die Riesendrohne ist letztlich nur ein mehrere Hundert Millionen Euro teures Museumsstück geworden. Seit Oktober 2021 ist der Prototyp auf dem Berliner Flugplatzgelände des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ausgestellt. Der unbemannte Flieger mit einer Spannweite von knapp 40 Metern war auf Basis einer US-Drohne entwickelt worden und sollte den Bedürfnissen der Bundeswehr angepasst und mit einer eigens von EADS (heute Airbus SE) neu entwickelten Sensorik ausgestattet werden. Hohe Kosten und Probleme bei der Zulassung führten nach mehr als zehn Jahren dazu, dass der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Projekt stoppte - und sich anschließend in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages gegen den Vorwurf verteidigen musste, er habe die Reißleine zu spät gezogen.

Muss noch "kriegstauglich" gemacht werden: Der Schützenpanzer Puma, hier bei seiner Präsentation 2015 auf einem Erprobungsgelände des Unternehmens Rheinmetall in der Lüneburger Heide.

De Maizières Nachfolgerin Ursula von der Leyen gab 2014 eine Studie zum Beschaffungswesen der Bundeswehr in Auftrag. Besonders genau sahen sich die Berater dabei den Puma an, über den seit 2002 nachgedacht wurde. Von der Leyens Berater kritisierten den Zeitplan als zu ambitioniert und sagten eine ganze Reihe von Problemen und Risiken voraus. Erst im Herbst 2021 wurden die letzten der 350 bestellten Panzer-Exemplare geliefert, knapp sechs Jahre später als geplant. Trotz der Verzögerung gab es reichlich Schwierigkeiten: Als der Puma im Jahr 2020 für den Einsatz getestet wurde, ließ ihn das Heer durchfallen. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, hat die Mängel aufgezählt: "Sie betrafen insbesondere den häufigen Ausfall des Panzerturms in Gefechtssituationen, die instabile Datenübertragung, sehr schlechte Sprachqualität und Funkreichweite sowie die eingeschränkte Lagedarstellung auf den Tablets, also den digitalen Bedien- und Anzeigegeräten, der Panzergrenadiere im abgesessenen Kampf." Nun muss der Puma nachgerüstet werden. Ende Februar 2022 galten von 350 Exemplaren 40 als "kriegstauglich".

2016, beim Erstflug auf dem Gelände von Airbus Helicopters in Donauwörth sah er vielversprechend aus: Marine-Hubschrauber vom Typ "NH90 Sea Lion"

Das erste Exemplar des Transporthubschraubers NH90 wurde im November 2014 ausgeliefert, fast zehn Jahre später als geplant, und das Modell machte schon bald als Pannenflieger Schlagzeilen. Im Juni 2014 führte ein technischer Fehler zur Notlandung eines Helikopters, weshalb die gesamte Flotte nachgerüstet wurde. Beim Einsatz in Afghanistan knickte dann mal ein Fahrwerk ein, mal fiel das Navigationsgerät aus. Und es stellte sich heraus, dass das Maschinengewehr an Bord zu klein war. Manchmal wirken die Ursachen für lange Ausfallzeiten auch trivial: Als die Marine im November 2019 zwei NH90 vom Typ Sea Lion übernahm, mussten diese erst einmal am Boden bleiben. Die Bundeswehr bemängelte nämlich, dass sie in der für die Wartung notwendigen technischen Dokumentation des Herstellers Airbus "in deutlich mehr als 150 Positionen Unregelmäßigkeiten" gefunden habe. "In der Summe handelt es sich hierbei um erhebliche Fehler, die einen sicheren Flugbetrieb des Hubschraubers zunächst nicht erlauben."

Jahrelanges Hin und Her gab es nicht zuletzt beim Airbus A400M, dem Nachfolger der Transportmaschine Transall. Die erste Maschine wurde 2014 an die Bundeswehr übergeben. Seitdem reißen Meldungen über technische Probleme nicht ab. 2015 war sogar eine A400M in der Türkei bei einem Testflug abgestürzt. Bis heute sind die Maschinen der Luftwaffe häufig in der Instandsetzung.