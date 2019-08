1. August 2019, 18:26 Uhr Bundeswehr Röttgen will EU-Marineeinsatz

Trotz der Absage von Außenminister Heiko Maas (SPD) an eine US-geführte Militärmission geht die Debatte über die Entsendung der Bundeswehr in die Straße von Hormus weiter. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wirbt für einen europäischen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen in der Meerenge - parallel zur US-Operation "Sentinel". "Die Gründe für eine eigene europäische Mission am Golf bleiben bestehen, auch wenn sich Großbritannien für eine Mission mit den USA entscheiden sollte", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. "Es geht ja um europäische Interessen", nicht um spezifisch britische. Eine solche Mission sollte von einer Gruppe europäischer Staaten organisiert werden, zu der Frankreich und Deutschland zählen müssen.