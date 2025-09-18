Die Bundeswehr braucht außer neuen Soldaten dringend mehr Reservisten für den Heimatschutz. Auch Ungediente, ob Mann oder Frau, melden sich – und stoßen auf ungeahnte Widerstände.

Von Georg Ismar, Berlin

Die Sache ist zum Verzweifeln, da hilft ausnahmsweise auch kein Zaubertrank. Eigentlich schien die Sache ganz einfach, Asterix und Obelix sollen den Passierschein A38 besorgen, eine Formalität verwaltungstechnischer Art. Doch sie werden von Stockwerk zu Stockwerk, von Schalter zu Schalter geschickt, ständig gibt es andere Informationen, ständig werden neue Zusatzformulare gefordert.