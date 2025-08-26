An einem heißen Augustvormittag rollt Joachim Herrler mit dem Rennrad über das weitläufige Gelände der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Am Kirchturm legt sich der 57-Jährige in die Rechtskurve und bringt kurz darauf sein Rad zum Stehen. An der Glastür zum Gebäude der Heimatschutzdivision klebt deren Abzeichen: zwei gekreuzte Gewehre vor grünem Grund, darunter das Eiserne Kreuz. Hinter dieser Tür wartet derzeit sein Alltag als Reservist.
BundeswehrDer Reservist
Lesezeit: 4 Min.
Joachim Herrler war DJ und Werbefachmann – eher ein Freigeist als ein Strammsteher. Jetzt verstärkt er die Reserve der Bundeswehr, „weil die Zeiten es verlangen“. Die Truppe braucht dringend mehr Leute wie ihn.
Von Sina-Maria Schweikle, Berlin
