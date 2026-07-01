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BundeswehrRegierung will Reservisten zu Übungen verpflichten

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Derzeit kann die Bundeswehr nur auf etwa 60 000 Reservistinnen und Reservisten zurückgreifen. Es sollen deutlich mehr werden.
Derzeit kann die Bundeswehr nur auf etwa 60 000 Reservistinnen und Reservisten zurückgreifen. Es sollen deutlich mehr werden. Collage: SZ; Bild: imago images

Ein vom Bundeskabinett beschlossenes Gesetz soll das Rückgrat der Bundeswehr stärken: Reservisten sollen drei bis zwölf Wochen pro Jahr zum Dienst erscheinen. Arbeitgeber warnen vor Produktionsausfällen.

Von Georg Ismar, Berlin

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Erzählungen zum Reservistendasein in Deutschland münden schnell in eine gewisse Verzweiflung. Frühere Soldaten berichten, dass sie gern neben der Arbeit als Ärzte auch an regelmäßigen Wehrübungen teilnehmen würden, aber von der Bundeswehr nichts hören oder vertröstet werden. Oder dass sie an überbordender Bürokratie scheitern, von Stelle zu Stelle weitervermittelt werden. Und nicht wenige klagen, dass es mit der Kriegstüchtigkeit nicht so weit her ist.

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Frühere „Zivis“ widerrufen ihre Kriegsdienstverweigerung  – wegen der neuen Risiken für Deutschlands Sicherheit. Zugleich steigt die Zahl neuer Verweigerungen auf den Höchststand seit 2011.

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