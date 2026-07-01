Erzählungen zum Reservistendasein in Deutschland münden schnell in eine gewisse Verzweiflung. Frühere Soldaten berichten, dass sie gern neben der Arbeit als Ärzte auch an regelmäßigen Wehrübungen teilnehmen würden, aber von der Bundeswehr nichts hören oder vertröstet werden. Oder dass sie an überbordender Bürokratie scheitern, von Stelle zu Stelle weitervermittelt werden. Und nicht wenige klagen, dass es mit der Kriegstüchtigkeit nicht so weit her ist.
BundeswehrRegierung will Reservisten zu Übungen verpflichten
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Ein vom Bundeskabinett beschlossenes Gesetz soll das Rückgrat der Bundeswehr stärken: Reservisten sollen drei bis zwölf Wochen pro Jahr zum Dienst erscheinen. Arbeitgeber warnen vor Produktionsausfällen.
Von Georg Ismar, Berlin
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