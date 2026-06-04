Zum Hauptinhalt springen

BundeswehrReparaturstau gefährdet Deutschlands Verteidigungsfähigkeit

Lesezeit: 3 Min.

Die „Panzerhaubitze 2000“ bei einer Großübung der Bundeswehr in Munster. Im Mai soll nur die Hälfte des Bestands einsatzfähig gewesen sein.
Die „Panzerhaubitze 2000“ bei einer Großübung der Bundeswehr in Munster. Im Mai soll nur die Hälfte des Bestands einsatzfähig gewesen sein. Friedrich Bungert

Kaputte Panzer, fehlende Ersatzteile und Großgerät, das unter freiem Himmel rostet: In einem internen Brandschreiben schlägt ein Logistikpartner der Bundeswehr Alarm.

Von Christoph Cadenbach, Florian Flade und Roman Lehberger, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Als Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor zwei Wochen vor die Hauptstadtpresse trat, klang er durchaus zufrieden: „In den vergangenen Jahren ist so viel beschafft worden wie eigentlich noch nie zuvor“, sagte er nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Die Zeitenwende läuft! – so die Botschaft von Pistorius. Und tatsächlich standen der Bundeswehr ja allein 2025 rund 86 Milliarden Euro für Material, Ausrüstung und Personal zur Verfügung. Eine Rekordsumme.

Zur SZ-Startseite

Bundeswehr
:Im Feindesland

Auf dem Truppenübungsplatz in Munster zeigt die Bundeswehr, wie sie sich den Krieg der Zukunft so vorstellt: Drohnenschwärme, Laserwaffen, Elitesoldaten im Feindesland. Vor allem ist da eine Armee zu sehen, die man gern hätte, aber noch lang nicht hat.

SZ PlusVon Georg Ismar, Joachim Käppner (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite