Als Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor zwei Wochen vor die Hauptstadtpresse trat, klang er durchaus zufrieden: „In den vergangenen Jahren ist so viel beschafft worden wie eigentlich noch nie zuvor“, sagte er nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Die Zeitenwende läuft! – so die Botschaft von Pistorius. Und tatsächlich standen der Bundeswehr ja allein 2025 rund 86 Milliarden Euro für Material, Ausrüstung und Personal zur Verfügung. Eine Rekordsumme.
BundeswehrReparaturstau gefährdet Deutschlands Verteidigungsfähigkeit
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Kaputte Panzer, fehlende Ersatzteile und Großgerät, das unter freiem Himmel rostet: In einem internen Brandschreiben schlägt ein Logistikpartner der Bundeswehr Alarm.
Von Christoph Cadenbach, Florian Flade und Roman Lehberger, Berlin
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