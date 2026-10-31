Dass der Kampf gegen den Extremismus in den eigenen Reihen zur Signatur der Bundeswehr werden würde, darf mit Blick auf ihre Geschichte nicht verwundern. Denn die Eile, mit der wenige Jahre nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg ein westdeutsches Heer aufgestellt werden sollte, ist ohne den sich rasch zuspitzenden Ost-West-Konflikt nicht denkbar. Und in dieser Eile gab es keine Geduld, auf eine neue Generation militärischer Köpfe zu warten. Nach heftigen innenpolitischen Diskussionen um die Wiederbewaffnung wurde die Bundeswehr schließlich 1955 gegründet. Bis 1961 reaktivierte man für den Aufbau des Heeres „3438 Offiziere und bis zu 30 000 Unteroffiziere der Wehrmacht“. In seinem glänzenden Buch „Skandale in Uniform“ erzählt der Zeithistoriker Jakob Saß nun die Geschichte eines Erbes, das immer auch Gegenwart blieb.