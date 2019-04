9. April 2019, 11:05 Uhr Bundeswehr Rechts und Ordnung

Ist der Aufklärungswille in der Bundeswehr wirklich groß genug? KSK-Soldaten bei einer Übung in Calw.

Mit ihrem Diensteid verpflichten sich deutsche Soldaten, die Demokratie zu verteidigen. Wie kann es sein, dass Rechtsextreme nicht aus der Truppe entlassen werden?

Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Es ist ein besonderes Gemälde, das im Grünen Salon hängt, dem Raum der Unteroffiziere. Zu sehen ist, wie ein Trupp schwer ausgerüsteter Soldaten eine Stellung stürmt, in der sich vier offenbar afghanische Kämpfer befinden, die Augen weit aufgerissen. Die Mauer ist aufgesprengt, ein Schäferhund springt durch das Loch, es folgt der Kommandotrupp. Am Himmel zwei Hubschrauber.

Unter diesem Gemälde findet an einem trüben Herbstmorgen auch in Wirklichkeit ein Sturm statt. Eine Razzia. Fünfzig Beamte des Bundeskriminalamts eilen am 15. September ...