Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Reservekräfte der Bundeswehr mit militärischen Übungen in die Pflicht nehmen. Der SPD-Politiker bestätigte, dass dazu in seinem Ministerium ein Gesetzentwurf vorbereitet wird, nach dem Reservisten künftig schon in Friedenszeiten Dienst zu leisten haben. „Freiwillig ist der Wehrdienst“, sagte Pistorius im kanadischen Montreal am Rande eines Besuchs bei Rüstungsunternehmen. Wer den Wehrdienst antrete, wisse, „dass dann anschließend für ihn eine Verpflichtung daraus folgt, auch Reserveübungen durchzuführen“. Das sei auch bis weit in die 90er-Jahre so gewesen. Der Präsident des Reservistenverbandes, Bastian Ernst, begrüßte die Pläne für eine Pflicht und auch dass Pistorius die Altersgrenze für Freiwillige von 65 auf 68 Jahre anheben wolle. „Verpflichtende Übungen sind aus unserer Sicht dringend notwendig, um eine verlässliche Einsatzbereitschaft der Reserve sicherzustellen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Und: „Ohne eine leistungsfähige Reserve ist glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland nicht möglich.“