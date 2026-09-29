Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Kauf von 16 neuen Transportflugzeugen des Typs Airbus A400M in Aussicht gestellt. Die Bundeswehr denke „sehr konkret“ darüber nach, 16 ihrer bisherigen Maschinen, die nur für logistische Zwecke ausgelegt seien, durch neue, voll einsatzfähige taktische Flugzeuge zu ersetzen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Besuchs des Airbus-Werks in Bremen. Als Grund nannte er die veränderte Sicherheitslage. Die Kosten für die Neubeschaffung bezifferte er auf einen Milliardenbetrag. Geschätzt kosten die Flugzeuge pro Stück zwischen 150 und 200 Millionen Euro je nach Ausstattung.