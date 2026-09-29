Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Kauf von 16 neuen Transportflugzeugen des Typs Airbus A400M in Aussicht gestellt. Die Bundeswehr denke „sehr konkret“ darüber nach, 16 ihrer bisherigen Maschinen, die nur für logistische Zwecke ausgelegt seien, durch neue, voll einsatzfähige taktische Flugzeuge zu ersetzen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Besuchs des Airbus-Werks in Bremen. Als Grund nannte er die veränderte Sicherheitslage. Die Kosten für die Neubeschaffung bezifferte er auf einen Milliardenbetrag. Geschätzt kosten die Flugzeuge pro Stück zwischen 150 und 200 Millionen Euro je nach Ausstattung.
Die Bundeswehr verfügt derzeit über 53 Flugzeuge des Typs A400M. Davon seien jedoch 16 Maschinen nicht für den militärischen Einsatz im engeren Sinne ausgestattet, erklärte Pistorius. Ihnen fehlten beispielsweise Systeme zur Abwehr von Raketen. „Die aktuelle Sicherheitslage erfordert, dass wir das einmal überdenken“, sagte der Minister. Mit dem Austausch der Flugzeuge würde die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe „noch einmal deutlich erhöht“.
Vor einer endgültigen Entscheidung sei jedoch die Zustimmung des Bundestags.