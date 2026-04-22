An den Anfang stellt Boris Pistorius ein Versprechen. Die Bundeswehr werde die Einsatzbereitschaft weiter stärken – „und das mit Tempo“. Der Verteidigungsminister ist gekommen, um ein neues Dokument mit dem Titel „Gesamtkonzeption militärische Verteidigung“ zu präsentieren. Es ist die erste Militärstrategie in der Geschichte der Bundesrepublik. „Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase“, sagt Pistorius. Die Bedrohungslage habe sich vor allem seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verschärft, außerdem werde die internationale Rechtsordnung infrage gestellt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.