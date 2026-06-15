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VerteidigungWas braucht die Bundeswehr wirklich, und wie teuer darf es sein?

Lesezeit: 3 Min.

Dringend benötigt: Tankcontainer der Bundeswehr.
Dringend benötigt: Tankcontainer der Bundeswehr. Bundeswehr/Torsten Kraatz

Es ist ein Fall, der das Dilemma bei der Beschaffungsoffensive der Armee zeigt: Plötzlich verdoppeln sich die Preise für Tankcontainer. Die Haushälter im Bundestag wollen das nicht einfach hinnehmen.

Von Georg Ismar, Berlin

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Die Bundeswehr hat dank der weitgehenden Befreiung von der Schuldenbremse gerade viel Geld. Das führt mitunter zu durchaus ungewöhnlichen Beschaffungsforderungen an den Bundestag. Da ist zum Beispiel die Drucksache 3561 des Haushaltsausschusses, eine Rahmenvereinbarung „über die Herstellung und Lieferung von Tankcontainern Kraftstoff (kurz TCK 9 m³)“. Zu den bisher bestellten 200 Tankcontainern sollen noch einmal bis zu 4000 weitere hinzukommen, Kostenpunkt: 902,17 Millionen Euro.

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