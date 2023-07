Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will in den nächsten Jahren mehr als 20 Milliarden Euro für die Beschaffung von Munition aufwenden. "Ohne Munition nutzen die modernsten Waffensysteme nichts, auch wenn sie einsatzbereit auf dem Hof stehen", sagte der SPD-Politiker dem Spiegel am Montag. Die nachhaltige Beschaffung von Geschossen habe für ihn oberste Priorität. "Bis 2031 müssen und wollen wir deutlich über 20 Milliarden Euro in Munition investieren", sagte Pistorius demnach. Dabei geht es dem Bericht zufolge auch um Artilleriemunition für die Panzerhaubitze 2000, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommt. Die 155-Millimeter-Geschosse dafür sind rar, auch die Bundeswehr-Bestände sind ausgedünnt.