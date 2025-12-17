Zum Hauptinhalt springen

VerteidigungAufrüstung im Rekordtempo

„Wer wachsen will, muss lange in die Zukunft denken“: Verteidigungsminister Pistoius am Dienstag bei der Übergabe des ersten neuen Hubschraubers vom Typ NH90 Sea Tiger an die Marine.
„Wer wachsen will, muss lange in die Zukunft denken": Verteidigungsminister Pistorius am Dienstag bei der Übergabe des ersten neuen Hubschraubers vom Typ NH90 Sea Tiger an die Marine.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat Material für die Bundeswehr in Höhe von 51 Milliarden Euro genehmigt – so viel auf einmal wie noch nie. Vielen geht das zu schnell.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Die weihnachtliche Bescherung kommt für die Bundeswehr kurz vor Heiligabend – und in einer Dimension, die es so bislang nicht gegeben hat: Insgesamt soll die Truppe Material im Wert von 51 Milliarden Euro erhalten. Kurz vor Jahresende brachte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dafür rund 30 Großprojekte durch den Haushaltsausschuss. „Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass wir unsere Bundeswehr leistungsstark und durchhaltefähig ausstatten“, sagte Pistorius nach der Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch in Berlin.

