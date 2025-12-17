Die weihnachtliche Bescherung kommt für die Bundeswehr kurz vor Heiligabend – und in einer Dimension, die es so bislang nicht gegeben hat: Insgesamt soll die Truppe Material im Wert von 51 Milliarden Euro erhalten. Kurz vor Jahresende brachte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dafür rund 30 Großprojekte durch den Haushaltsausschuss. „Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass wir unsere Bundeswehr leistungsstark und durchhaltefähig ausstatten“, sagte Pistorius nach der Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch in Berlin.