Bundeswehr:Soldatinnen und Soldaten dringend gesucht

Verteidigungsminister Boris Pistorius (l.) und Stauffenberg-Tochter Konstanze von Schulthess-Rechberg nehmen mit Rekruten an einer Gedenkveranstaltung in Berlin teil.

Von Georg Ismar, Berlin

Die Wanduhr im Büro von Nils Hilmer ist stehen geblieben, bei 12.28 Uhr. Das passt durchaus zur Lage. Wenn der Staatssekretär von seinen Personalsorgen berichtet, verstärkt sich der Eindruck, dass die Zeiger im Bundesministerium der Verteidigung ziemlich weit nach Zwölf stehen. "Wir sind jetzt an einem kritischen Punkt, wo wir alles aufwenden müssen, was uns hilft, um dieses Personal zu bekommen", sagt Hilmer. "Da darf es aus meiner Sicht auch keine Denkverbote geben, was denn realistischerweise umsetzbar ist."