Von Georg Ismar, Berlin

Es war eine der besseren Ideen, um die Bundeswehr stärker in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Seit 2020 können Soldaten und Soldatinnen kostenlos Bahn fahren, auf Initiative der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Was anfangs kritisch beäugt wurde, ist heute einer gewissen Normalität gewichen, man kommt ins Gespräch, die Soldatinnen und Soldaten spüren im Zug eine neue Wertschätzung für ihren Dienst.

Um das Personalproblem der Bundeswehr zu lösen, wird es mehr brauchen als kostenlose Zugtickets. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mag zum beliebtesten Politiker des Landes aufgestiegen sein (der Spiegel fragt, ob er "Minister Perfect" sei), aber neben allen strukturellen Veränderungen und beschleunigter Waffenbeschaffung hat er eine Baustelle, die auch seinem Umfeld Kopfzerbrechen bereitet. Es ist ein Problem, das auch viele Unternehmen derzeit umtreibt.

Von 183 000 Soldaten soll die Zahl bis spätestens 2031 auf rund 203 000 wachsen, wenn das angesichts der Bedrohung durch Russland überhaupt reicht. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), mahnt, dass das Ziel kaum zu schaffen sei. Es gebe einen Rückgang bei den Bewerbungen und zu viele Abbrecher bei Rekruten. Aus ihrer Sicht sind die Herausforderungen beim Personal noch größer als beim Material. "Wenn die Bundeswehr für Frauen und Männer attraktiv sein soll, dann muss auf vielen Ebenen angepackt werden", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Dienst stärke auch die Einsatzbereitschaft, es brauche zudem "Vorgesetzte, die einen modernen Führungsstil leben, eine gute persönliche Ausrüstung und gute Karrierechancen - auch gezielt für Frauen".

"Es braucht eine Jahrhundertreform"

"Im Prinzip muss die Bundeswehr ganz neu gestaltet werden", sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, Oberst a.D. Es brauche eine "Jahrhundertreform", damit die Bundeswehr im Wettbewerb mit der Wirtschaft bestehen könne. "Ansonsten werden die Personalziele kaum erreichbar sein." Für ihn hängt der Materialmangel oft mit dem fehlenden Personal zusammen. "Die Bundeswehr verliert viele motivierte Menschen, die, vereinfacht gesagt, Panzer fahren wollen, dann aber feststellen, dass es keine ausreichenden und funktionierenden Panzer gibt."

In den zivilen Bereichen, wie bei Köchen, Mechanikern, Logistikern oder der Wehrverwaltung, stehe man halt in Konkurrenz zur Wirtschaft. "Dabei stehen Bezahlung und -Arbeitszeitregelung im Vordergrund." In militärischeren Bereichen brauche es vor allem Flexibilität, um wie derzeit in Windeseile ukrainische Soldaten an Panzern auszubilden. "Da kommen wir mit Vorschriften aus Friedenszeiten oder dem Zivilleben nicht weiter, auch nicht mit der für Streitkräfte dysfunktionalen Europäischen Arbeitszeitrichtlinie."

Eine neue Kampagne

Pistorius hat seinen Staatssekretär Nils Hilmer mit der Aufgabe betraut, sich in Sachen Personalgewinnung etwas einfallen zu lassen. Am Dienstag startete das Verteidigungsministerium eine länger geplante neue Kampagne mit dem Titel: "Deutschland braucht eine starke Bundeswehr. Arbeite mit uns daran." Die Ereignisse in der Ukraine hätten alles verändert, betont die Bundeswehr. "Unsere Freiheit braucht mehr Sicherheit, die Landes- und Bündnisverteidigung rückt wieder in unseren Fokus." Was zähle, sei eine starke Bundeswehr mit starken Menschen, "die unser Land und unsere Bündnispartner schützen kann". Bundeswehrangehörige berichten von ihrem Alltag, sollen eine emotionale Brücke bauen. So berichtet Obermaat Michel R., dass Einsätze auf Kriegsschiffen, auf 140 Meter langen Fregatten zur Luftverteidigung oder auf U-Booten lockten. Oberleutnant Deniz A., Eurofighter-Kampfpilot, erzählt von den Vorbereitungen auf Air Defender, das größte Flugübungsmanöver der Nato im Juni, an dem 210 Kampf-, Transport- und Betankungsflugzeuge teilnehmen.

Bisher haben solche Kampagnen nur bedingt geholfen. Gab es 1990 noch mehr als eine halbe Million Soldaten, sank die Zahl im Zuge des von Union und FDP beschlossenen Sparprogramms und der Entspannungszeit auf 166 500 Zeit- und Berufssoldaten. Die Trendwende beim Personal rief die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) schon 2016 aus. Högl betont, die Probleme fingen schon bei den maroden Kasernen an, die oft nicht einmal funktionierendes Wlan hätten.

Der russische Überfall auf die Ukraine macht die rasche Personalgewinnung nun ebenso drängend wie die Aufrüstung. Bis zu ihrer Aussetzung 2011 war es dank der Wehrpflicht gelungen, Jahr für Jahr einen bestimmten Prozentsatz für den langfristigen Soldatendienst zu gewinnen. So wie Zivildienstleistende später zum Beispiel in Pflege- und Sozialberufen blieben. Auch deshalb machen sich Högl wie Pistorius stark für eine Dienstpflicht oder ein Gesellschaftsjahr, um generell das Verhältnis zum Staat zu stärken. Aus Pistorius' Sicht zeigen Dinge wie die Silvesterkrawalle in Berlin, dass manche nicht die nötige Wertschätzung für Feuerwehr und Rettungsdienste zeigen, aber auch für die Bundeswehr brauche es mehr Interesse. Er pocht auch auf eine Stärkung von Zivilschutz und Katastrophenhilfe - überall fehlt Nachwuchs.

Eine komplette Rückkehr der Wehrpflicht scheint dagegen derzeit ausgeschlossen zu sein, allein schon weil Ausbilder und Kasernen fehlen. Diese Debatten kommen regelmäßig und verpuffen wieder. Aber die Personalsorgen bleiben. Das liegt nach Ansicht Högls auch am bisherigen Personalgewinnungssystem. Die Abbrecherquote müsse reduziert werden; Bewerber müssten ein realistisches Bild vom Dienst in der Bundeswehr bekommen. Und die Personalvermittlung müsse Interessenten zeitnahe Rückmeldungen geben. "Ist dein Interesse geweckt? Dann vereinbare ein Beratungsgespräch!", heißt es auf der Internetseite zur neuen Kampagne. Daneben steht eine Hotline-Nummer. Dort landet man erst einmal in der Warteschleife.

Brauchen wir eine allgemeine Dienstpflicht? Gemeinsame Debattenveranstaltung der Körber-Stiftung und der Süddeutschen Zeitung am 3.5. um 19.30 Uhr in Hamburg. Weitere Informationen, Anmeldung und Livestream unter sz.de/dienstpflicht.