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VerteidigungNur 530 Freiwillige für die Bundeswehr

Lesezeit: 3 Min.

Bis 2035 soll die Bundeswehr von heute 186 000 auf 270 000 Soldatinnen und Soldaten wachsen. Nur wie?
Bis 2035 soll die Bundeswehr von heute 186 000 auf 270 000 Soldatinnen und Soldaten wachsen. Nur wie? Lorenz Mehrlich

Nach 300 000 Fragebögen an alle 18-Jährigen lässt ein erstes Zwischenergebnis befürchten:  Ohne Wehrpflicht könnte es schwierig werden, die Bundeswehr wie geplant zu vergrößern.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Seit etwa sechs Monaten verschickt die Bundeswehr einen Fragebogen an alle Deutsche, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt werden. Damit soll festgestellt werden, ob die jungen Männer und Frauen Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr haben. Nun hat das Verteidigungsministerium eine erste Bilanz gezogen: Von den 298 200 Briefen, die bislang versendet wurden, seien von den Männern rund 96 Prozent beantwortet worden. Doch nur 530 Personen wurden bisher rekrutiert.

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Von Franka Bals und Sina-Maria Schweikle

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