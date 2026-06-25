Seit etwa sechs Monaten verschickt die Bundeswehr einen Fragebogen an alle Deutsche, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt werden. Damit soll festgestellt werden, ob die jungen Männer und Frauen Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr haben. Nun hat das Verteidigungsministerium eine erste Bilanz gezogen: Von den 298 200 Briefen, die bislang versendet wurden, seien von den Männern rund 96 Prozent beantwortet worden. Doch nur 530 Personen wurden bisher rekrutiert.