Bundeswehr-Werbung:Wie eine Art Abenteuerurlaub in Uniform

Von Sina-Maria Schweikle, Laupheim/Fürstenfeldbruck

Tümer weiß, was er will. Schon als Kind träumte er davon zu fliegen, Pilot zu werden. Als er mit 14 im Schullandheim im Harz über ein grünes Tal schaute und plötzlich drei Düsenjäger am Horizont auftauchten, „da wusste ich: Das will ich auch machen, solche Maschinen fliegen“. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, mit jetzt 16 Jahren nimmt Tümer an den „Discovery Days“ der Bundeswehr teil, einer Art Schnupperkurs für Teenager, die sich für die Truppe interessieren.