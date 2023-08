Von Georg Ismar und Georg Mascolo

Eine gewaltige Explosion, eine große Rauchwolke. Im Vordergrund halten sich drei Männer in Frack und Zylinder die Ohren zu. "Gruss vom Schießplatz Meppen", steht auf der schwarz-weißen Postkarte aus der Kaiserzeit. Schon vor knapp 150 Jahren wurde hier das Kriegsmaterial der Zukunft getestet. So ist das noch immer in der abgelegenen Kleinstadt im Emsland. Und damals wie heute lautet die Anschrift: "Am Schießplatz, Meppen."