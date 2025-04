Von Florian Flade, Jörg Schmitt und Sina-Maria Schweikle, Berlin

In der Feldwebel-Boldt-Kaserne im sächsischen Delitzsch werden seit mehr als 20 Jahren die Mütter der Kompanie ausgebildet. Die Feldwebel und Unteroffiziere, die seit jeher als Rückgrat jeder Armee gelten. Ende Januar lauschten rund 200 Soldatinnen und Soldaten in der Unteroffiziersschule des Heeres dem Vortrag des stellvertretenden Militärattachés an der deutschen Botschaft in Kiew. Es ging um die Erfahrungen der Ukraine im Kampf gegen die russischen Streitkräfte und um die Erfahrungen der Ukrainer mit deutschen Waffen.