Es gibt da einen Moment im Leben von Nicole Schilling, auf den sie stolz ist. Vor drei Jahren fand in Deutschland eine Konferenz statt, bei der sieben Generalinnen aus aller Welt in Berlin waren. Schilling erinnert sich gut daran, wie sie mit den Frauen in einem Hubschrauber der Bundeswehr vom Tempelhofer Feld aus Richtung Rostock zum Marinekommando geflogen ist. Das sei historisch gewesen, erzählt sie. Schließlich war es der erste Start einer militärischen Maschine vom Tempelhofer Feld seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Und das alles für die Ladies“, sagt sie.