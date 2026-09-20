Generalinspekteur Carsten Breuer wird oberster Militärberater der Allianz. Und damit selbst zum Symbol einer Zeitenwende, die längst nicht vorbei ist.

„Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.“ Diesen Gedanken dürfte Generalinspekteur Carsten Breuer im Hinterkopf gehabt haben, als er vor wenigen Tagen nach Prag reiste. Dort hielt er beim Prague Defence Summit, einem Verteidigungsgipfel, eine Rede über die Auswirkungen neuer Technologien auf die Militärstrategie. Im Publikum saßen Militärs, Rüstungsfirmen und Vertreter aus dem gesamten Nato-Raum und darüber hinaus.