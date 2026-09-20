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BundeswehrDer Corona-General hat nun bei der Nato ein gewichtiges Wort

Lesezeit: 2 Min.

„Im Bündnis liegen große Aufgaben vor uns“, sagt Generalinspekteur Carsten Breuer.
„Im Bündnis liegen große Aufgaben vor uns“, sagt Generalinspekteur Carsten Breuer.
Kay Nietfeld/dpa

Generalinspekteur Carsten Breuer wird oberster Militärberater der Allianz. Und damit selbst zum Symbol einer Zeitenwende, die längst nicht vorbei ist.

Von Sina-Maria Schweikle

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„Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.“ Diesen Gedanken dürfte Generalinspekteur Carsten Breuer im Hinterkopf gehabt haben, als er vor wenigen Tagen nach Prag reiste. Dort hielt er beim Prague Defence Summit, einem Verteidigungsgipfel, eine Rede über die Auswirkungen neuer Technologien auf die Militärstrategie. Im Publikum saßen Militärs, Rüstungsfirmen und Vertreter aus dem gesamten Nato-Raum und darüber hinaus.

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