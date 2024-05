Von Georg Ismar, Georg Mascolo und Sina-Maria Schweikle

Es dröhnt und donnert, die Bundeswehr hat für ihren Minister alles aufgefahren, was sie so zu bieten hat. Panzer rollen feuernd über die staubige Fläche, auf einer eigens aufgebauten Tribüne haben sich Soldaten Stöpsel in die Ohren gesteckt und Ferngläser rausgeholt. Auf dem riesigen Truppenübungsplatz bei Vilnius simulieren Bundeswehrsoldaten im Rahmen der Großübung "Quadriga" die Abwehr eines russischen Angriffs, es ist Teil des deutschen Versprechens, Litauen im Kriegsfall zu verteidigen. Boris Pistorius fährt in einem Leopard-2-Kampfpanzer mit, dann steigt er in eine Panzerhaubitze 2000 um.