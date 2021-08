Ihr letzter Besuch in Afghanistan: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mai 2013 beim damaligen Bundeswehr-Kontingent in Masar-i-Scharif.

Von Nico Fried

Als Angela Merkel am vergangenen Samstagmorgen mit mehreren Ministern in einer Telefonkonferenz über Afghanistan sprach, hatte sie eine Vorahnung. Die Runde - unter anderem mit Vizekanzler Olaf Scholz, der Verteidigungsministerin, dem Außen- und dem Innenminister - beriet noch vor der Eroberung Kabuls durch die Taliban, ob für die geplanten Evakuierungsflüge der Bundeswehr eine Zustimmung des Parlaments notwendig sei. Den Einwand, ein neues Mandat führe zwangsläufig auch zu einer womöglich schwierigen Debatte im Bundestag, wies die Kanzlerin zurück. Sie rechne damit, so Merkel, dass das Thema in jedem Fall seinen Weg auf die Tagesordnung der für den 26. August wegen der Fluthilfen geplanten Sondersitzung finden werde. So ist es gekommen.

Am kommenden Mittwoch wird Merkel eine Regierungserklärung zu Afghanistan abgeben. Es ist die dritte in ihren 16 Jahren Kanzlerschaft, und jedes Mal gingen dem Auftritt der Kanzlerin im Bundestag dramatische Ereignisse voraus. Im September 2009 hatten US-Bomber nach deutscher Anforderung zwei von den Taliban entführte Tanklaster angegriffen. Dutzende Menschen verbrannten, unter ihnen viele Zivilisten, auch Kinder. Im April 2010 waren dann kurz hintereinander sieben deutsche Soldaten gestorben, in Deutschland mehrten sich Forderungen, den Einsatz zu beenden. Jetzt, 2021, wird es um die chaotischen Folgen des Abzugs gehen und die Versäumnisse der deutschen Politik.

Das Militärische lag Angela Merkel nicht

Im September 2009 stand Merkel kurz vor der Bundestagswahl und hielt die wohl engagierteste Rede für die Bundeswehr-Mission in Afghanistan in ihrer ganzen Amtszeit. Der "Kampfeinsatz", ein Begriff, den sie bis dahin gemieden hatte, sei notwendig. Im August 2021 steht Merkel nun kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft und muss damit rechnen, dass die dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul ihren Abschied aus dem Amt schwer belasten.

Bislang sehen sich vor allem Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas und Horst Seehofer Vorwürfen ausgesetzt, die Ausreise ehemaliger Ortskräfte von deutschen Behörden und Organisationen nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Doch am kommenden Mittwoch geht es letztlich darum, ob wieder gilt, was Merkel am 24. März, als sie für die von der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam verordnete Osterruhe um Verzeihung bat, so formulierte: "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung."

Angela Merkel hat den Einsatz in Afghanistan 2005 von der rot-grünen Regierung übernommen. In den ersten Jahren ihrer Kanzlerschaft hatte das Engagement der Bundeswehr am Hindukusch für sie keine Priorität. Das Militärische war Merkel insgesamt fremd, das Verteidigungsressort in ihrem ersten Kabinett hatte sie an Franz Josef Jung vergeben, aus CDU-internen Proporzgründen. Erst zwei Jahre nach ihrer Wahl flog sie erstmals nach Kabul. 2009 verlieh sie im Wahlkampf persönlich die neu geschaffenen Tapferkeitsmedaillen an Afghanistan-Heimkehrer.

Insgesamt fünf Mal flog die Kanzlerin nach Afghanistan

2010 dann nahm sie erstmals an einer Trauerfeier für gefallene Soldaten teil. Und sie machte sich ausdrücklich den Satz des früheren SPD-Verteidigungsministers Peter Struck zu eigen, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt. Insgesamt fünf Mal flog Merkel nach Afghanistan, zuletzt im Mai 2013, als die Bundeswehr das Feldlager Kundus im Norden des Landes räumte. Damals ging die Kanzlerin an einer Lastwagen-Kolonne entlang, etwa 30 Fahrzeuge, vollgepackt mit Panzerwagen und Containern - Bilder eines Abzugs, die abends in Deutschland im Fernsehen zu sehen waren. Einer der Lastwagenfahrer war Afghane, Ortskraft. Merkel reichte ihm die Hand, wünschte "gute Fahrt", der Fahrer lächelte höflich. Das Programm, Ortskräfte in Deutschland in Sicherheit zu bringen, lief damals an. Allerdings bestand in Berlin wie in Kabul die Hoffnung, viele der hoch qualifizierten Afghanen im Land halten zu können. Doch wer wirklich gefährdet sei, hieß es in der Delegation Merkels, "den holen wir raus".

Mit dem Ende der Ausbildungsmission "Resolute Support" und damit dem endgültigen Abzug auch der Bundeswehr aus Afghanistan erreichte dieses Thema im Frühsommer 2021 wieder das Kanzleramt. Am Mittwoch, in ihrer Regierungserklärung, wird Merkel zweierlei erläutern müssen: Hat sie in den vergangenen Wochen für die Sicherheit der Ortskräfte und ihrer Familien zu wenig unternommen - und hat sie sich für die nächsten Wochen mit der Rettung von mehreren Tausend Menschen zu viel vorgenommen?

Merkel, so heißt es im Kanzleramt, seien anfangs zwei Punkte wichtig gewesen. Sie wollte nicht die ursprünglich geplante Beschränkung auf Ortskräfte, die nach 2018 in deutschen Diensten standen. Zudem habe sie intern frühzeitig dafür plädiert, alsbald auf Charterflüge umzusteigen, statt die Ortskräfte selbst Linienflüge buchen zu lassen. Die Begrenzung wurde alsbald aufgehoben, was allerdings zwangsläufig zu einer höheren Zahl an Anträgen führen musste. Deshalb wäre es nur konsequent gewesen, wenn Merkel auch die vereinfachte Ausreise mit Charterflügen durchgesetzt hätte. Hat sie aber nicht.

Seehofer wehrt sich gegen den Vorwurf, blockiert zu haben

Ein wichtiger Unterschied zwischen Linienflug und Charterflug liegt in der Visa-Frage. An Bord eines Linienfluges, so erläuterte Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag, könne man nur mit einem Visum gelangen. Für deren Erteilung ist das Auswärtige Amt zuständig. Bei Charterflügen können die Visa-Anträge nach der Landung in Deutschland erledigt werden - von der Bundespolizei. Das Innenministerium habe frühzeitig signalisiert, diesem Verfahren nicht im Wege zu stehen, so Seehofer, der sich damit des Vorwurfs erwehrte, eine Beschleunigung des Verfahrens blockiert zu haben. Allerdings habe man auf der Sicherheitsüberprüfung bestanden, die jedoch sehr schnell zu erledigen sei.

Merkel soll Mitte Juli in der letzten Kabinettsitzung vor der Sommerpause noch einmal auf Charterflüge gedrängt haben. Auch in ihrer Sommerpressekonferenz sagte sie am 22. Juli: "Ich möchte, dass wir denen, die uns sehr stark geholfen haben, auch wirklich einen Ausweg bieten." Deshalb müsse man "gegebenenfalls" auch über Charterflüge nachdenken. Die beteiligten Ressorts allerdings blieben bis zuletzt beim bisherigen Verfahren, obwohl immer mehr Ausreisewillige in Afghanistan Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen afghanischen Pass zu erhalten oder ein Visum zu beantragen.

Als Merkel am vergangenen Montag gefragt wurde, ob sie mit ihrer Ankündigung vom 22. Juli nicht gescheitert sei, verwies die Kanzlerin darauf, dass es zu jenem Zeitpunkt vor allem um die Ortskräfte von Bundeswehr und Bundespolizei gegangen sei. Von 2500 Menschen aus diesen Bereichen seien mittlerweile 1900 in Deutschland, viele weitere vermutlich in Drittstaaten. Allerdings melden sich inzwischen immer mehr Menschen, die in der Entwicklungshilfe tätig sind, von denen viele lange Zeit darauf gesetzt hatten, in Afghanistan zu bleiben. Merkel schätzte die Zahl der Ausreisewilligen am Montag auf 1500. Hinzu kommen die Familienangehörigen, im Schnitt vier Personen. Macht etwa 7500 Menschen allein im Bereich der Entwicklungshilfe. Ihre Zahl steigt weiter. Und hinzu kommen noch, wie es Merkel formulierte, "lange Listen von Menschen, die für die Freiheit eingetreten sind".