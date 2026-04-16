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Iran-KriegBundeswehr bereitet Minenräumung in der Straße von Hormus vor

Lesezeit: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seinem Antrittsbesuch bei der Marine im Sommer 2025.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seinem Antrittsbesuch bei der Marine im Sommer 2025. Jens Büttner/DPA

Die Europäer wollen Verantwortung am Golf übernehmen. Bundeskanzler Merz knüpft eine deutsche Beteiligung aber an konkrete Bedingungen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Deutschland ist bereit, sich an einer möglichen Mission zur Sicherung der Straße von Hormus mit Kapazitäten zum Minenräumen und zur Seeaufklärung zu beteiligen. Dieses Angebot wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Informationen der Süddeutschen Zeitung an diesem Freitag bei einem Treffen in Paris unterbreiten. Auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer nehmen sowohl Merz als auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an der Sitzung teil. Zahlreiche weitere Unterstützer einer möglichen Mission am Golf sollen zugeschaltet werden. „Die Straße von Hormus ist für uns alle von entscheidender Bedeutung“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper am Donnerstag in Berlin.

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